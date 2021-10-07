“أمانة جازان” تنفذ 1445 جولة رقابية بمحافظة صبيا الأسبوع الماضي

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نفذت أمانة منطقة جازان ممثلةً ببلدية محافظة صبيا خلال الأسبوع الماضي- 1445 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والمراكز والأسواق التجارية والمطاعم؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحلات التجارية والغذائية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي الدغريري، أنه نتج عن تلك الجولات مخالفة 14 محلاً تجارياً، وإغلاق 9 محلات تجارية، وضبط 141 كيلو جرام من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح أن الفرق الرقابية مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يُتَهاوَن مع المنشآت المخالفة, وستُطبَّق العقوبات بحقها، حاثاً المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا عبر خدمة البلاغات الموحدة (940).