الصحة: لقاحات كورونا المعطاة بالمملكة تقترب من 43 مليون جرعة

المناطق - الرياض:

أكد وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة تقترب من 43 مليون جرعة.

وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على أهمية تلقي الجرعتين للوقاية من أعراض فيروس كورونا والمتحورات التي تطرأ على الفيروس.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في تويتر، إن المتغيرات التي تطرأ عبر المتحورات، بعضها يُثير القلق نشاطه المتزايد، نُواجه بأخذ جرعتين من لقاح كورونا.

وتابعت وزارة الصحة، أن التحور في الفيروس يغير من شكله وطبيعته ويزيد من قدرته على إحداث ضرر أشد أو أعراض أشد أو في سرعة الانتشار، وهناك 4 متحورات رئيسية مثيرة للقلق وهي: ألفا، بيتا، جاما، دلتا (دلتا هو السائد في العالم الآن).