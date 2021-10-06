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المحكمة العليا تعلن غدًا الجمعة غرة شهر ربيع الأول

المحكمة العليا تعلن غدًا الجمعة غرة شهر ربيع الأول
غرة شهر ربيع الأول
http://almnatiq.net/?p=1042869
المناطق - الرياض:
أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا، عدم ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول مساء أمس الأربعاء (06 أكتوبر 2021)، وأن الجمعة أول أيام شهر ربيع الأول 1443 هـ.
وذكرت في بيان لها: أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا اطلعت على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر ربيع الأول لهذا العام 1443ھ مساء يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر صفر لعام 1443هـ – حسب تقويم أم القرى – الموافق 6/10/2021 م، وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم (150/ هـ) وتاريخ 1/3/1443 هـ، المتضمن: عدم ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول لهذا العام 1443ھ مساء اليوم المذكور.وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا: أن يوم الخميس 1/3/1443 هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 7/10/2021 م، هو المكمل الشهر صفر لعام 1443هـ ثلاثين يومًا، وأن يوم الجمعة 2/3/1443ھ ۔ حسب تقويم أم القرى، الموافق 8/10/2021 م، هو غرة شهر ربيع الأول لعام 1443هـ.

 

 

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