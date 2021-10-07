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المؤسسة العامة للحبوب تقرر صرف مستحقات الدفعة الـ 14 لمزارعي القمح المحلي

المؤسسة العامة للحبوب تقرر صرف مستحقات الدفعة الـ 14 لمزارعي القمح المحلي
المؤسسة العامة للحبوب
http://almnatiq.net/?p=1042871
المناطق - واس:

قررت المؤسسة العامة للحبوب، صرف مستحقات الدفعة الـ 14 لمزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي”.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة (20.603.890) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (15.071) طناً وذلك لعدد (46) مزارعاً، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (700.788.870) ريالاً العدد (1930) مزارعاً وبكمية (529.312) طناً.

يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي من تاريخ 22 شعبان 1442هـ، وبلغ إجمالي الكمية المستلمة حتى تاريخه (572.059) طناً العدد (2071) مزارعاً.

وقرب إقفال موسم الاستلام لهذا العام، دعت المؤسسة المزارعين بسرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم، ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

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