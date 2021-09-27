أمير نجران يشيد بالجهود المبذولة لإقامة ملتقى الإبداع الوطني

المناطق- نجران:

أشاد جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بالجهود التي تبذل لإقامة ملتقى الوطن الإبداعي السعودي بمنطقة نجران خلال الفترة المقبلة، بتنفيذ من جائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وجامعة نجران، وإدارة تعليم نجران، ومجلس شباب المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، مدير فرع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني المنسق العام للشراكة الخماسية راشد بن محمد آل منجم، ومستشار جائزة الأميرة صيتة علي اليامي، وأمين عام مجلس شباب منطقة نجران محمد بن عبدالله بن منيف.

ونوَّه أمير منطقة نجران بما يقدم من جهود من قبل جائزة الأميرة صيته في مختلف الأعمال الاجتماعية، ودورها الفعلي في تنظيم وإقامة العديد من الفعاليات والمنتديات.

واطَّلَع على تقرير تصوري عن الملتقى وتنفيذه، متضمناً إيضاحاً عن أهداف الملتقى ومحاوره والفعاليات المصاحبة وأعمال اللجان