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خلال لقائه بمحافظ الهيئة.. أمير الشرقية يشيد بالتحول التقني في التعاملات الحكومية

خلال لقائه بمحافظ الهيئة.. أمير الشرقية يشيد بالتحول التقني في التعاملات الحكومية

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خلال لقائه بمحافظ الهيئة.. أمير الشرقية يشيد بالتحول التقني في التعاملات الحكومية

خلال لقائه بمحافظ الهيئة.. أمير الشرقية يشيد بالتحول التقني في التعاملات الحكومية
http://almnatiq.net/?p=1042886
المناطق- المنطقة الشرقية:

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم الخميس، محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن حمد الصويان.


وأشاد  أمير المنطقة الشرقية بالتحول التقني في التعاملات الحكومية والاستفادة من التقنيات المتاحة والبنية التحتية الكبيرة التي تمتلكها المملكة بدعم من القيادة الحكيمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومن جانبه، قدم محافظ الهيئة الرقمية لأمير المنطقة الشرقية عرضاً عن خطط الهيئة وتوجهاتها المستقبلية واستراتيجية الحكومة الرقمية والإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية.

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