مباراة “الأخضر” واليابان في تصفيات كأس العالم 2022.. الموعد والقنوات الناقلة

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يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لملافاة نظيره الياباني، في الدور الثالث من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022، على استاد الجوهرة المشعة بجدة.

ويمتلك منتخب الأخضر في رصيده 6 نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن أستراليا، بعد الفوز على فيتنام وعمان تواليًا، فيما تمتلك اليابان 3 نقاط في المركز الثالث بعد الخسارة في المباراة الأولى من منتخب عمان، والفوز على الصين في المباراة الثانية.

يقام لقاء المنتخب الوطني اليوم ضد اليابان في تمام الساعة 8:00 بتوقيت مساءً مكة المكرمة،و 7:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرابعة العراقية.

التشكيل المتوقع لمباراة السعودية واليابان

ومن المتوقع أن يخوض هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، المباراة بالتشكيل التالي:

طريقة اللعب: 4-5-1

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: ياسر الشهراني – عبد الله مادو – عبد الإله العمري – سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الإله المالكي – محمد كنو – سلمان الفرج – عبد الرحمن العبود – فهد المولد.

خط الهجوم: صالح الشهري

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان

تنقل مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب اليابان عبر قنوات SSC السعودية ومنصة شاهد الإلكترونية، كما يتولى الاتحاد الآسيوي عملية نقل مباريات من التصفيات، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.