احدث الأخبار

“تجارة القصيم” تنفذ أكثر من 8 آلاف جولة للرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا
أبرز المواد
 خلال لقائه بمحافظ الهيئة.. أمير الشرقية يشيد بالتحول التقني في التعاملات الحكومية
أبرز المواد
 أمير نجران يشيد بالجهود المبذولة لإقامة ملتقى الإبداع الوطني
أبرز المواد
 تصفيات كأس العالم 2022.. مواجهات نارية في طريق الأخضر أمام اليابان والصين
أبرز المواد
 المحكمة العليا تعلن غدًا الجمعة غرة شهر ربيع الأول
أبرز المواد
 المؤسسة العامة للحبوب تقرر صرف مستحقات الدفعة الـ 14 لمزارعي القمح المحلي
أبرز المواد
 القبض على نجم فريق برايتون الإنجليزي.. ما السبب؟
أبرز المواد
 الصحة: لقاحات كورونا المعطاة بالمملكة تقترب من 43 مليون جرعة
أبرز المواد
 تُرى بالعين المجردة.. “فلكية جدة”: غدًا ذروة شهب التنين 2021
أبرز المواد
 “أمانة جازان” تنفذ 1445 جولة رقابية بمحافظة صبيا الأسبوع الماضي
أبرز المواد
 ضبط مخالفَين لنظام البيئة يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص بتبوك
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية وتضبط 69 مخالفة
أبرز المواد
“تجارة القصيم” تنفذ أكثر من 8 آلاف جولة للرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا

“تجارة القصيم” تنفذ أكثر من 8 آلاف جولة للرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا

أبرز المواد
خلال لقائه بمحافظ الهيئة.. أمير الشرقية يشيد بالتحول التقني في التعاملات الحكومية

خلال لقائه بمحافظ الهيئة.. أمير الشرقية يشيد بالتحول التقني في التعاملات الحكومية

أبرز المواد
أمير نجران يشيد بالجهود المبذولة لإقامة ملتقى الإبداع الوطني

أمير نجران يشيد بالجهود المبذولة لإقامة ملتقى الإبداع الوطني

أبرز المواد
تصفيات كأس العالم 2022.. مواجهات نارية في طريق الأخضر أمام اليابان والصين

تصفيات كأس العالم 2022.. مواجهات نارية في طريق الأخضر أمام اليابان والصين

أبرز المواد

“تجارة القصيم” تنفذ أكثر من 8 آلاف جولة للرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا

“تجارة القصيم” تنفذ أكثر من 8 آلاف جولة للرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا
http://almnatiq.net/?p=1042902
المناطق - القصيم:

نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم خلال شهر سبتمبر أكثر من 8 آلاف جولة تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في كافة مدن ومحافظات وقرى المنطقة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”.

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 4 مخالفات فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة “كورونا”.


وأكدت وزارة التجارة متابعة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بكافة مناطق المملكة بعدم السماح بدخول الأفراد غير المحصنين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”، حيث يشترط إظهار حالة كافة المتسوقين حسب الحالة في تطبيق “توكلنا” بحيث تكون (محصن بجرعتين) أو (محصن جرعة أولى) أو (محصن متعافي).

وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية وعدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة، إضافة إلى عدم استخدام تصريح التجمع للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمحال التجارية أو المولات والمراكز التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 100 شخص، حيث يتم ضبط المنشآت غير الملتزمة وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية وتضبط 69 مخالفة

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية وتضبط 69 مخالفة
التجارة تشهر بصاحب منشأة تبيع إطارات مغشوشة

التجارة تشهر بصاحب منشأة تبيع إطارات مغشوشة
أمير القصيم يدشّن حملة مكارم الأخلاق بحضور رئيس “الأمر بالمعروف”

أمير القصيم يدشّن حملة مكارم الأخلاق بحضور رئيس “الأمر بالمعروف”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*