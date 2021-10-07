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أمير نجران يُدَشِن رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمنطقة (صور)

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أمير نجران يُدَشِن رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمنطقة (صور)

أمير نجران يُدَشِن رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمنطقة (صور)
أمير نجران
http://almnatiq.net/?p=1042909
المناطق - نجران:

دشَّنَ جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم الخميس، رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه بمدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة نجران عبدالله بن علي آل شيبان، ورئيس رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمنطقة مهدي بن محمد بن جوبان ، وأعضاء مجلس الرابطة.

واطَّلع  أمير نجران على عرض مصور عن المهام والأهداف، مثمناً إنشاء الرابطة لما لها من فوائد عديدة تشغل فراغ الناشئة والشباب وتعود عليهم بالفائدة، إضافةً إلى تغذية الأندية والمنتخبات بالمواهب، متمنياً التوفيق للرابطة في مهامها.

وأوضح مدير مكتب وزارة الرياضة بمنطقة نجران أهمية رابطة فرق الأحياء ،مشيداً باهتمام ودعم سموه لكل ما يرتقي برياضة المنطقة ، سواء ما يتعلق بالأندية أو رابطة الأحياء .

 


من جانبه ،أوضح رئيس رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمنطقة أن الرابطة تضم حالياً عشرين فريقاً و 487 لاعباً معتمداً، وتُعد ضمن 15 رابطة على مستوى المملكة، تعمل على تنظيم ممارسة لعبة كرة القدم، وتأهيل لاعبي الأحياء للأندية والمنتخبات، إضافةً إلى تنظيم فرق الأحياء وبطولاتها تحت مظلة الرابطة.

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