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نائب أمير الشرقية يستقبل محافظ هيئة الحكومة الرقمية

نائب أمير الشرقية يستقبل محافظ هيئة الحكومة الرقمية
نائب أمير الشرقية
http://almnatiq.net/?p=1042912
المناطق- المنطقة الشرقية:
استقبل أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم الخميس، محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن حمد الصويان.
وأشاد نائب أمير المنطقة الشرقية بالتحول الرقمي الذي تشهده المملكة بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة “حفظها الله” لتسخير التقنية في جميع مجالات الحياة والاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطور “لرقمنة” الأعمال والتعاملات.
من جانبه قدم محافظ الهيئة الرقمية عرضاً عن خطط الهيئة وتوجهاتها المستقبلية واستراتيجية الحكومة الرقمية والإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية.

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