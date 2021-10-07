وكيل الصحة: حماية فايزر ومودرنا فوق 95% بعد 6 أشهر

محررو المناطق:

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، إن متابعة حوالى 940 ألف شخص حصلوا على لقاحات فايزر ومودرنا في قطر، أظهرت أن الحماية من التنويم والوفاة التي توفرها هذه اللقاحات، عالية جدًا.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: تبقى الحماية عالية جدا (فوق 95%) حتى بمرور 6 أشهر على الجرعة الثانية وفي وجود متحور دلتا | NEJM.

وسبق، وأكد عسيري أن هناك 50 دولة في العالم فشلت في تحقيق مستهدفات تحصين شعوبها بلقاح كورونا المستجد في الوقت الذي تجاوزت فيه جرعات اللقاح في المملكة 42.6 مليون جرعة.

وقال عسيري، تعليقًا على عدد الجرعات المعطاة في العالم: 50 دولة لم تستطع الوصول إلى هدف سبتمبر 2021 بتطعيم 10% على الأقل من السكان ضد كوفيد. وتابع: هذا قد يؤخر بقية الأهداف العالمية ويطيل أمد الجائحة ويعمق الهوة بين الدول الغنية والفقيرة.