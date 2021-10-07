أمانة الشرقية وهيئة الحكومة الرقمية تناقشان استراتيجية تطوير الخدمات

عقد أمين المنطقة الشرقية، اليوم الخميس، مع محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، اجتماع ناقش فيه تطور الخدمات الالكترونية واستراتيجية الحكومة الرقمية، والإطار التنظيمي، وبحضور عدد من قيادات الأمانة، وهيئة الحكومة الرقمية.

وفي بداية الاجتماع رحب “أمير الشرقية” بمحافظ هيئة الحكومة الرقمية، وأثنى على جهود الهيئة والتعاون المشترك مع الأمانة، في تطوير الخدمات الرقمية وحوكمتها، مؤكدا أن المملكة خطت خطوات كبيرة في ترتيبها بين دول العالم خلال السنوات الماضية الأخيرة، وقفزت بشكل ملحوظ في التطور الرقمي، وهذا ما يجعلنا نسعى بشكل حثيث لتحقيق نقلة نوعية، وذلك بتكاتف الجميع، خاصة وأن أمانة الشرقية هي أول من حصلت على حجز نطاق ” eamana ” وذلك قبل أربع سنوات، حيث أصبح لدى الأمانة تحليل لكافة النظم التي تعمل عليها الأمانة، كما حققت 80% من النجاح الذي نسعى إليه.

واستعرض أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، منهجية تطوير الخدمات الإلكترونية للتقديم على المستفيدين من بوابة الأمانة الرقمية، بالإضافة إلى عرض وتقييم تجربة نضج الخدمات الالكترونية حسب تقرير مرصد الخدمات الإلكترونية والذي حصلت فيه الأمانة على المركز الثاني على مستوى المملكة في المساهمة التحول الرقمي من بين ١٧٦ جهة حكومية وبنسبة تفوق ٩٠% كما حصلت الأمانة على عدة شهادات عالميه منها شهاده الآيزو 9001، وشهادة الآيزو 22301، وشهادة الآيزو27001، وتأتي هذه المعايير في تقديم الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية في القطاع البلدي. بدورة نوّه محافظ هيئة الحكومة الرقمية إلى أن الهيئة تعتبر داعم وموثق لكافة التحديات التي تبذلها الجهات وإيجاد الحلول لها، وعلى وجه الخصوص الأمانات، لكون الأمانة تخدم نسيج كبير منها الفرد والمواطن والأعمال والجهات الحكومية وأعمال داخلية، خاصة وأن الأدوات التقنية الموجودة في الوقت الحالي يجب أن تقدم حلول ومتطلبات الأعمال، وهذا دورنا بالتعاون مع الشركاء لضمان القيام بدورنا وهو التنظيم، وهو حوكمة المنصات.

كما استعرض محافظ هيئة الحكومة الرقمية عرضا تضمن استراتيجية الحكومة الرقمية والإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية، وحوكمة المنصات الرقمية، واختصاصات ومهام الهيئة، ودورها التنظيمي في خطط التحول، والوضع الراهن للحكومة الرقمية في المملكة، ومراحل العمل على تطوير الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية ومكوناته، والتعريف بشرائح مستخدمي المنصات وأنواعها.