قناة مفتوحة تذيع مباراة الأخضر واليابان في تصفيات كأس العالم 2022

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أعلنت شركة الرياضة السعودية SSC، عن إمكانية مشاهدة مواجهة منتخب الأخضر، أمام اليابان عبر قناة SSC7، وذلك للمشاهدين داخل المملكة.

وأوضحت الشركة: “كل ما عليك إيصال جهاز gobx بالإنترنت أو متابعتها من خلال تطبيق شاهد”.

ويستعد المنتخب الوطني، لملاقاة نظيره الياباني، في الدور الثالث من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022، على استاد الجوهرة المشعة بجدة.

ويمتلك المنتخب الأخضررصيد 6 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن أستراليا بعد الفوز على فيتنام وعمان تواليًا، فيما تمتلك اليابان 3 نقاط في المركز الثالث بعد الخسارة في المباراة الأولى من منتخب عمان، والفوز على الصين في المباراة الثانية.

ويقام لقاء المنتخب الوطني اليوم ضد اليابان في تمام الساعة 8:00 بتوقيت مساءً مكة المكرمة،وسيعلق على المباراة المعلق الرياضي المعروف عيسى الحربين.