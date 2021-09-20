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تحولت لكتلة نارية مشتعلة.. لحظة اصطدام طائرة ملياردير ببناء ومصرعه مع أسرته  (فيديو)

تحولت لكتلة نارية مشتعلة.. لحظة اصطدام طائرة ملياردير ببناء ومصرعه مع أسرته  (فيديو)

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تحولت لكتلة نارية مشتعلة.. لحظة اصطدام طائرة ملياردير ببناء ومصرعه مع أسرته  (فيديو)

تحولت لكتلة نارية مشتعلة.. لحظة اصطدام طائرة ملياردير ببناء ومصرعه مع أسرته  (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1042966
المناطق - وكالات:

وثق مقطع فيديو لحظات ارتطام طائرة خاصة لملياردير ببناء في ضواحي مدينة ميلانو، ما أسفر عن مقتله مع عائلته وجميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 8 أشخاص.

وأظهرت اللقطات الصورة، التي التقطتها على ما يبدو سيارة ثبت فيها كاميرا لتسجيل حركة الطريق، الطائرة وهي تهبط بشكل شبه عمودي نحو بناء قيل إنه مهجور في ضواحي ميلانو.

وتحولت الطائرة من نوع (Pilatus PC-12) إلى ما يشبه كتلة نارية مشتعلة داخل البناء لتشتعل النيران بكامل البناء وتخرج أعمدة الدخان بشكل كثيف، قبل وصول فرق الإنقاذ والإطفاء.

وأقلعت الطائرة من مطار ليناتي في ميلانو وبعد وقت قصير في الواحدة ظهرا توجهت إلى أولبيا في شمال جزيرة سردينيا الإيطالية لتتحطم بعد 11 دقيقة فقط في سان دوناتو ميلانيز، بحسب “ديلي ميل” البريطانية.

وقُتل الملياردير الشهير بيتريسكو وزوجته وابنه في الحادث، إلى جانب رجل الأعمال الإيطالي فيليبو ناسيمبيني البالغ من العمر 32 عاما وزوجته وطفلهما رافائيل الذي عمد صباح يوم الحادث، الأحد الماضي.

 

 

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