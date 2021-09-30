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الشيخ محمد بن زايد: سعدت بزيارة جناح المملكة في “إكسبو 2020 دبي” (صور)

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الشيخ محمد بن زايد: سعدت بزيارة جناح المملكة في “إكسبو 2020 دبي” (صور)

الشيخ محمد بن زايد: سعدت بزيارة جناح المملكة في “إكسبو 2020 دبي” (صور)
http://almnatiq.net/?p=1042969
محررو المناطق

زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم الخميس، جناح المملكة في “إكسبو 2020 دبي”.

 

وعلق الشيخ محمد بن زايد على الزيارة قائلًا: “سعدت بزيارة جناح المملكة في “إكسبو 2020 دبي “، هو إضافة قيمة ومتميزة لمعرض إكسبو”.

 

وأضاف أن الجناح يجسد تاريخ المملكة العريق، ومسيرتها ورؤيتها الطموحة للمستقبل.

 

وزار الشيخ محمد بن زايد مؤخرًا جناح دولة الإمارات في “إكسبو 2020 دبي”، حيث قام بجولة داخل الجناح الذي يروي قصة نشأة دولة الإمارات.

 

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