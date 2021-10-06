دراسة: أوراق الريحان تحمي الدماغ من الزهايمر

المناطق ـ وكالات:

توصلت دراسة حديثة إلى إمكانية استخدام مركب “الفينشول” الطبيعي في حماية الدماغ من مرض الزهايمر.

وأوضحت الدراسة التي قام بها علماء من أمريكا والهند، أن هذا المركب موجود في أوراق الريحان.

ويساعد الفينشول في تقليل مستوى السمية العصبية في الدماغ، وذلك بعد دراسة التفاعل على المستوى الجزيئي بين الدماغ والأمعاء.

ونوهت الدراسة إلى أن هذا المركب المستخرج من النبات والذي يعطي الريحان رائحته العطرية، هو الأفضل في تحفيز مستقبل معين، ومن ثم منع تراكم مركبات بيتا أميلويد السامة في الدماغ.