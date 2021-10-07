مختص يتحدث عن الثعابين الأشد خطورة بالمملكة.. وتأثيرات سمها على الضحية

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تحدث المهتم بدراسة أنواع الثعابين، نايف المالكي، عن أنواع سموم الثعابين في المملكة، مشيرًا إلى أنها تشمل الأسود الخبيث والكوبرا العربية والصل الأسود.

وقال المالكي، إن سم الثعابين يُهاجم الجهاز العصبي ويُصيب بالشلل التام، كما تهاجم أم جنيب الصحراوية وأفعى السجاد الشرقي والأفعى النفاثة وأفعى الطفي المنشارية الجهاز الدموي والأنسجة.

ونوه وفقاً لـ”العربية نت”، إلى أن جميع هذه الأنواع عند اللدغ تسبب دوارًا وغثيانًا، وعدم القدرة على التنفس وتعرق وزرقة، واحمرار في مكان اللدغة.

ولفت إلى أن الأنواع ضعيفة السمية منها أبو سيور وشبيه القط والثعبان الصخري، فتأثيرها يكون على الأطفال وكبار السن.