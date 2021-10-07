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مشجعو نيوكاسل يحتفلون بعد الإعلان الرسمي لانتقال ملكية النادي للملكة (فيديو)  

مشجعو نيوكاسل يحتفلون بعد الإعلان الرسمي لانتقال ملكية النادي للملكة (فيديو)  

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صندوق الاستثمارات يعلن الاستحواذ على نادي نيوكاسل.. ويوضح آلية العمل

صندوق الاستثمارات يعلن الاستحواذ على نادي نيوكاسل.. ويوضح آلية العمل

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مختص يتحدث عن الثعابين الأشد خطورة بالمملكة.. وتأثيرات سمها على الضحية

مختص يتحدث عن الثعابين الأشد خطورة بالمملكة.. وتأثيرات سمها على الضحية
http://almnatiq.net/?p=1042995
محررو المناطق

تحدث المهتم بدراسة أنواع الثعابين، نايف المالكي، عن أنواع سموم الثعابين في المملكة، مشيرًا إلى أنها تشمل الأسود الخبيث والكوبرا العربية والصل الأسود.

 

وقال المالكي، إن سم الثعابين يُهاجم الجهاز العصبي ويُصيب بالشلل التام، كما تهاجم أم جنيب الصحراوية وأفعى السجاد الشرقي والأفعى النفاثة وأفعى الطفي المنشارية الجهاز الدموي والأنسجة.

 

ونوه وفقاً لـ”العربية نت”، إلى أن جميع هذه الأنواع عند اللدغ تسبب دوارًا وغثيانًا، وعدم القدرة على التنفس وتعرق وزرقة، واحمرار في مكان اللدغة.

 

ولفت إلى أن الأنواع ضعيفة السمية منها أبو سيور وشبيه القط والثعبان الصخري، فتأثيرها يكون على الأطفال وكبار السن.

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