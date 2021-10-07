الكلية التقنية بنجران تكرم المتدربين المتفوقين

كرمت الكلية التقنية بنجران، ممثلة بوحدة التوجيه والإرشاد بوكالة الكلية لشؤون المتدربين، المتدربين المتفوقين بجائزة التفوق العلمي وذلك بمقر الكلية.

وأبان عميد الكلية محمد بن علي الصقري، أن التكريم يأتي بهدف تشجيع المتدربين المتفوقين والمتميزين من الكلية لمواصلة العمل نحو التفوق العلمي في مجالاتهم التدريبية وحياتهم العملية المستقبلية، وحافزاً لهم لبناء مستقبل يخدم الوطن وبكفاءات عالية.

منوهاً بالجهود الموفقة والمتميزة التي تقدمها وكالة شؤون المتدربين ممثلة في التوجيه والإرشاد للإسهام ببناء وصقل شخصية المتدرب تدريبياً وسلوكياً، مشيداً باهتمام وحرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمتدربين المتميزين من خلال دعمهم بالجوائز والحوافز التي تشجعهم على بذل المزيد من التفوق والإبداع.