بسبب “دودة”.. اكتشاف فائدة كبيرة لـ “فيتامين ب 12” على الدماغ البشري والزهايمر

المناطق - وكالات:

اكتشف فريق من جامعة “ديلاوير” أدلة جديدة لتأثير “فيتامين ب 12” على مرض الخرف بسبب دودة صغيرة متذبذبة.

و بحسب الدراسة المنشورة في مجلة “cell” العلمية يتسبب تراكم حمض “الأميلويد بيتا” في التراكم على مر السنين لدى مرضى الزهايمر ويسبب تأثيرات سامة في الخلايا الدماغية، مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة وتفتت الميتوكوندريا، وهي محطات توليد الطاقة بالخلايا وحدوث الإجهاد التأكسدي.

ويستخدم العلماء الديدان الصغيرة من نوع يطلق عليه اسم (ربداء رشيقة) “C. elegans” التي تعيش في التربة لدراسة بعض التأثيرات البيولوجية بفضل تركيبها الخلوي البسيط، حيث يتسبب تراكم الأميلويد بيتا لديها في إصابتها بالشلل في غضون 36 ساعة من وصولها إلى مرحلة البلوغ، وهو تأثير يمكن ملاحظته بسهولة خلال عمليات البحث، بحسب مجلة “sciencefocus” العلمية.

ووجد الفريق أنه عند إطعام البكتيريا الإشريكية القولونية مواد تحتوي على مستويات أعلى من “فيتامين ب 12″، تمت حماية هذه الديدان من هذا التأثير المسبب للشلل.

ويعاني حاليا، فقط في بريطانيا أكثر من 850 ألف شخص، من مشاكل بمستويات مختلفة متعلقة بمرض الخرف، بينهم ما بين 50 إلى 75% مصابون بمرض الزهايمر، وتقدر جمعية الزهايمر البريطانية أن هذا الرقم قد يصل إلى مليون ونصف حالة في حال استمرار تقدم الإصابات بنفس الوتيرة، بحلول عام 2040.

وتستمر الأبحاث العلمية والدراسات بشكل مركز لمحاولة الوصول إلى علاج فعال لهذا المرض الذي يعاني منه الملايين حول العالم.