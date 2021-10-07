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مركز الملك سلمان للإغاثة يعقد ورشة عمل تعريفية عن المنصة الإلكترونية لتوثيق المساعدات الخارجية للمملكة

مركز الملك سلمان للإغاثة يعقد ورشة عمل تعريفية عن المنصة الإلكترونية لتوثيق المساعدات الخارجية للمملكة
http://almnatiq.net/?p=1043016
المناطق - الرياض:

عقد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مقره بالرياض اليوم ورشة عمل تعريفية عن المنصة الإلكترونية للمساعدات الخارجية للمملكة، والتي تعنى بالتسجيل والتوثيق الدولي للمساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها المملكة.

شارك في أعمال الورشة وزارة الخارجية، و وزارة التعليم، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة الإعلام، والصندوق السعودي للتنمية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والمديرية العامة للدفاع المدني، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والهيئة العامة للزكاة والدخل،  والمديرية العامة للجوازات، ومؤسسة الملك عبدالله الإنسانية، ومؤسسة الوليد الإنسانية.

وقدم مدير إدارة البحوث والمعلومات بالمركز الأستاذ مكي حامد عرضا مرئيا للتعريف بمنصة المساعدات السعودية وأهم أهدافها، وإبراز أهمية تسجيل وتوثيق المساعدات الإنسانية والتنموية في المنصات الدولية ودورها في تعزيز مكانة المملكة  فضلا عن مناقشة وضع المملكة فيما يخص تسجيل وتوثيق المساعدات قبل وبعد عام 2015 م، واستعراض منصة المساعدات السعودية و منصة اللاجئين.

بعدها بدأت أعمال الورشة النقاشية بين السادة الحضور.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – كان قد تفضل بتدشين منصة المساعدات السعودية في عام 2018م، وقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإنشاء المنصة مشتملة على ما تقدمه المملكة من مساعدات إنسانية متنوعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة،  لتكون واجهة وطنية عالية التقنيات لتسجيل وتوثيق جميع ما تقدّمه المملكة إلى شعوب العالم ودوله ومنظماته من مساعدات إنسانية وتنموية وخيرية عبر تاريخها.

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