أمانة المدينة المنورة تستعد لافتتاح حديقة القصواء بمساحة 110 آلاف متر مربع

تستعد أمانة منطقة المدينة المنورة لافتتاح حديقة القصواء التي تُعد من أحدث مشروعات الحدائق والمتنزهات بالمنطقة التي نفذتها الأمانة ضمن خططها الإستراتيجية لتحسين جودة الحياة بالمدينة المنورة، وتنشيط عناصر الترفيه في الحدائق العامة، والتوسع في الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء وكذلك إيجاد مواقع مهيأة لممارسة رياضة المشي.

وتبلغ المساحة الإجمالية للحديقة 110,000 متر مربع، بمسطحات خضراء على مساحة 21 ألف متر مربع، ومسارات مهيأة لممارسة رياضة المشي بطول 1 كلم، و6 مشارب لسُقيا الماء، إلى جانب موقف للحافلات على مساحة 1400 متر مربع، وألعاب للأطفال على مساحة 4400 متر مربع، وكذلك نافورة تفاعلية بقُطر 25 متراً، وساحة ألعاب تفاعلية للأطفال بقُطر 49 متراً, ومسار للدراجات الهوائية بمسافة 870 متراً، إضافة إلى مواقف للسيارات بعدد 340 موقفاً.

وأطلقت أمانة مدينة المدينة المنورة اسم “القصواء” على هذا المشروع الجديد، بمشاركة عموم الجمهور، حيث حصل اسم “القصواء” على المرتبة الأولى في استفتاء الحملة الإلكترونية التي طرحتها الأمانة على سكان وزوار المدينة المنورة للمشاركة في اختيار اسم المشروع عبر موقعها الإلكتروني.