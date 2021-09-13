هل الإثبات الرقمي يعتد به قانونا أمام القضاء؟.. محام يجيب (فيديو)  

محررو المناطق

أكد المحامي حاتم الحدباء، أن الإثباتات الرقمية مثل البريد الإلكتروني وغيرها من الوسائل التقنية أصبح يعتد بها قانونا أمام القضاء.

وأضاف الحدباء، خلال مقابلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن الإثبات هو إقامة الدليل بالوسائل والطرق التي حددها النظام أمام القضاء، في قضية معينة.

وتابع أن الإثبات الرقمي عرفه النظام الجديد بأنه كل دليل رقمي استمد من بيانات نشأت أو حفظت عن طريق وسيلة رقمية.