الأمير فيصل بن مشعل يثمن جهود أمانة القصيم في تجهيز وتهيئة مهرجان العقيلات للإبل

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، لأمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي ولمنسوبي الأمانة جهودهم في تجهيز وتهيئة موقع مهرجان العقيلات للإبل.

وقال سموه: إن قد سرَّنا ما قدمته أمانة المنطقة ممثلةً بأمينها المهندس محمد المجلي وزملائه، عبر ما رأيناه في هذا المهرجان وما احتواه من فعاليات وعمل وجهود مقدرة لتعزيز كل عمل اقتصادي تتميز به هذه المنطقة.

وأوضح أن مهرجان العقيلات للإبل عكس خدمة لهذا الموروث الشعبي في تجارة الإبل بمشاركة 450 مشاركاً، منوهاً بالجهود المبذولة من قبل أمانة المنطقة وفرق العمل عبر تسخيرها جميع الطاقات لخدمة زوار هذا المهرجان ونجاح تلك الفعاليات.