وصول لاعبو الأخضر إلى ملعب الجوهرة المشعة (صور)

وصل لاعبو المنتخب الوطني منذ قليل إلى ملعب استاد الجوهرة المشعة بجدة، استعدادًا لخوض مباراة اليابان.

وبلتقي المنتخب الوطني، نظيره الياباني، في الدور الثالث من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022، على استاد الجوهرة المشعة بجدة.

ويمتلك المنتخب الأخضر رصيد 6 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن أستراليا بعد الفوز على فيتنام وعمان تواليًا، فيما تمتلك اليابان 3 نقاط في المركز الثالث بعد الخسارة في المباراة الأولى من منتخب عمان، والفوز على الصين في المباراة الثانية.

https://twitter.com/SPA_Spor/status/1446140316663238656