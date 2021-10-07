احدث الأخبار

صندوق الاستثمارات: اكتمال الاستحواذ على نيوكاسل بنسبة 100%
محليات
 المرور: ضبط 3010 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
محليات
 القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي تبث مباراة المنتخب أمام اليابان على اليوتيوب
الرياضة
 البرتغالي دانييل راموس يتولى تدريب الفيصلي حتى نهاية الموسم
الرياضة
 إعلان تشكيل المنتخب الوطني في لقاء اليابان
الرياضة
 وصول لاعبو الأخضر إلى ملعب الجوهرة المشعة (صور)
الرياضة
 مختص يتحدث عن الثعابين الأشد خطورة بالمملكة.. وتأثيرات سمها على الضحية
أبرز المواد
 بقيمة 221 مليون ريال.. تحالف”مياهنا” و “سور” و”مانيلا ووتر”يفوز بإدارة تشغيل المياه بالشرقية
المنطقة الشرقية
 تحديد هوية السفاح الذي أرعب أمريكا في ستينيات القرن الماضي
أبرز المواد
 هل الإثبات الرقمي يعتد به قانونا أمام القضاء؟.. محام يجيب (فيديو)  
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تنصح بتناول أنواع معينة من الفاكهة في الوجبات اليومية: لها فوائد كبيرة
أبرز المواد
  استشاري يُحذر الشباب من هذا الأمر حتى يتجنبوا التعرض للوفاة
أبرز المواد
صندوق الاستثمارات: اكتمال الاستحواذ على نيوكاسل بنسبة 100%

صندوق الاستثمارات: اكتمال الاستحواذ على نيوكاسل بنسبة 100%

محليات
المرور: ضبط 3010 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

المرور: ضبط 3010 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

محليات
القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي تبث مباراة المنتخب أمام اليابان على اليوتيوب

القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي تبث مباراة المنتخب أمام اليابان على اليوتيوب

الرياضة
البرتغالي دانييل راموس يتولى تدريب الفيصلي حتى نهاية الموسم

البرتغالي دانييل راموس يتولى تدريب الفيصلي حتى نهاية الموسم

الرياضة

وصول لاعبو الأخضر إلى ملعب الجوهرة المشعة (صور)

وصول لاعبو الأخضر إلى ملعب الجوهرة المشعة (صور)
http://almnatiq.net/?p=1043065

وصل لاعبو المنتخب الوطني منذ قليل إلى ملعب استاد الجوهرة المشعة بجدة، استعدادًا لخوض مباراة اليابان.

 

وبلتقي المنتخب الوطني، نظيره الياباني، في الدور الثالث من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022، على استاد الجوهرة المشعة بجدة.

 

ويمتلك المنتخب الأخضر رصيد 6 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن أستراليا بعد الفوز على فيتنام وعمان تواليًا، فيما تمتلك اليابان 3 نقاط في المركز الثالث بعد الخسارة في المباراة الأولى من منتخب عمان، والفوز على الصين في المباراة الثانية.

https://twitter.com/SPA_Spor/status/1446140316663238656

 

 

روابط ذات صلة

القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي تبث مباراة المنتخب أمام اليابان على اليوتيوب

القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي تبث مباراة المنتخب أمام اليابان على اليوتيوب
البرتغالي دانييل راموس يتولى تدريب الفيصلي حتى نهاية الموسم

البرتغالي دانييل راموس يتولى تدريب الفيصلي حتى نهاية الموسم
إعلان تشكيل المنتخب الوطني في لقاء اليابان

إعلان تشكيل المنتخب الوطني في لقاء اليابان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*