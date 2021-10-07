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القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي تبث مباراة المنتخب أمام اليابان على اليوتيوب

القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي تبث مباراة المنتخب أمام اليابان على اليوتيوب

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البرتغالي دانييل راموس يتولى تدريب الفيصلي حتى نهاية الموسم

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الرياضة
إعلان تشكيل المنتخب الوطني في لقاء اليابان

إعلان تشكيل المنتخب الوطني في لقاء اليابان

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وصول لاعبو الأخضر إلى ملعب الجوهرة المشعة (صور)

وصول لاعبو الأخضر إلى ملعب الجوهرة المشعة (صور)

الرياضة

القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي تبث مباراة المنتخب أمام اليابان على اليوتيوب

القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي تبث مباراة المنتخب أمام اليابان على اليوتيوب
http://almnatiq.net/?p=1043084

أعلنت القناة الرسمية للاتحاد الأسيوي على اليوتيوب، بث مباراة المنتخب الوطني أمام اليابان.

 

وأعلن المدير الفني للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد، تشكيل المنتخب لخوض مباراة اليابان مساء اليوم الخميس، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

 

وجاء تشكيل الفريق: “محمد العوبس، وياسر الشهراني، وعبدالله مادو، وعبدالإله العمري، وسلطان الغنام، وعبدالإله المالكي، ومحمد كنو، وعبدالرحمن غريب، وسلمان الفرج، وفهد المولد، وصالح الشهري”.

 

ووصل لاعبو المنتخب الوطني منذ قليل إلى ملعب استاد الجوهرة المشعة بجدة، استعدادًا لخوض مباراة اليابان.

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وصول لاعبو الأخضر إلى ملعب الجوهرة المشعة (صور)

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