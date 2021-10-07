المرور: ضبط 3010 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

أكدت الإدارة العامة للمرور تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أن الحملة ضبطت 3010 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع التعاون والإلتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة
#المرور_السعودي pic.twitter.com/fmPm6ndXUN
— المرور السعودي (@eMoroor) October 7, 2021
التعليقات (٠) اضف تعليق