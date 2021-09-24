مشجعو نيوكاسل يحتفلون بعد الإعلان الرسمي لانتقال ملكية النادي للملكة (فيديو)  

احتفل مشجعو نادي نيوكاسل الإنجليزي بعد الإعلان الرسمي لانتقال ملكية النادي إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” فرحة عارمة لجماهير نادي نيوكاسل الإنجليزي وهم يرقصون ويهتفون تشجيعا للنادي.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، إكمال الاستحواذ بنسبة 100% على نادي نيوكاسل الإنجليزي.

وشدد على أنه يتطلع للعمل مع جماهير نيوكاسل لما فيه مصلحة النادي الإنجليزي.

وأكدت صحيفة “ذا آثلتيك”، شراء صندوق الاستثمارات العامة لنادي نيوكاسل الإنجليزي بعد قرابة 18 شهرًا من المفاوضات.