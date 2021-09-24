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مشجعو نيوكاسل يحتفلون بعد الإعلان الرسمي لانتقال ملكية النادي للملكة (فيديو)  

مشجعو نيوكاسل يحتفلون بعد الإعلان الرسمي لانتقال ملكية النادي للملكة (فيديو)  

الرياضة
صندوق الاستثمارات يعلن الاستحواذ على نادي نيوكاسل.. ويوضح آلية العمل

صندوق الاستثمارات يعلن الاستحواذ على نادي نيوكاسل.. ويوضح آلية العمل

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صندوق الاستثمارات: اكتمال الاستحواذ على نيوكاسل بنسبة 100%

صندوق الاستثمارات: اكتمال الاستحواذ على نيوكاسل بنسبة 100%

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مشجعو نيوكاسل يحتفلون بعد الإعلان الرسمي لانتقال ملكية النادي للملكة (فيديو)  

مشجعو نيوكاسل يحتفلون بعد الإعلان الرسمي لانتقال ملكية النادي للملكة (فيديو)  
http://almnatiq.net/?p=1043104

احتفل مشجعو نادي نيوكاسل الإنجليزي بعد الإعلان الرسمي لانتقال ملكية النادي إلى  صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” فرحة عارمة لجماهير  نادي نيوكاسل الإنجليزي وهم يرقصون ويهتفون تشجيعا للنادي.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، إكمال الاستحواذ بنسبة 100% على نادي نيوكاسل الإنجليزي.

وشدد على أنه يتطلع للعمل مع جماهير نيوكاسل لما فيه مصلحة النادي الإنجليزي.

وأكدت صحيفة “ذا آثلتيك”، شراء صندوق الاستثمارات العامة لنادي نيوكاسل الإنجليزي بعد قرابة 18 شهرًا من المفاوضات.

 

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