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صندوق الاستثمارات يعلن الاستحواذ على نادي نيوكاسل.. ويوضح آلية العمل

صندوق الاستثمارات يعلن الاستحواذ على نادي نيوكاسل.. ويوضح آلية العمل

منوعات
صندوق الاستثمارات: اكتمال الاستحواذ على نيوكاسل بنسبة 100%

صندوق الاستثمارات: اكتمال الاستحواذ على نيوكاسل بنسبة 100%

محليات
المرور: ضبط 3010 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

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صندوق الاستثمارات يعلن الاستحواذ على نادي نيوكاسل.. ويوضح آلية العمل

صندوق الاستثمارات يعلن الاستحواذ على نادي نيوكاسل.. ويوضح آلية العمل
http://almnatiq.net/?p=1043105

أعلن ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، عن الاستحواذ على نادي “نيوكاسل يونايتد” الإنجليزي، موجهًا الشكر بهذه المناسبة لجماهير “نيوكاسل” على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين.

 

وشدد الرميان على أنه يتطلع للعمل مع جماهير نيوكاسل لما فيه مصلحة النادي الإنجليزي.

 

وجاء في آلية العمل الجديدة بالنادي، تولي ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة الرئاسة غير التنفيذية لمجلس إدارة نادي “نيوكاسل يونايتد”، مع تعيين أماندا ستافيلي الرئيس التنفيذي لشركة “PCP Capital Partners” كعضو في مجلس الإدارة، وجيمي روبن والذي سيمثل شركة “RB Sports & Media”.

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