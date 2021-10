شيرار يعرب عن فرحته من استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على “نيوكاسل”

محررو المناطق

علق الإنجليزي آلان شيرار، أسطورة الدوري الإنجليزي الهداف التاريخي للبريميرليج منذ انطلاقه عام 1992، على إعلان صندوق الاستثمارات العامة ، إكمال الاستحواذ بنسبة 100% على نادي نيوكاسل الإنجليزي.

وعبر شيرار عن فرحته عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر” قائلا: ” نعم، يمكننا أن نجرؤ على الأمل مرة أخرى”.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، إكمال الاستحواذ بنسبة 100% على نادي نيوكاسل الإنجليزي.

وشدد على أنه يتطلع للعمل مع جماهير نيوكاسل لما فيه مصلحة النادي الإنجليزي.

وأكدت صحيفة “ذا آثلتيك”، شراء صندوق الاستثمارات العامة لنادي نيوكاسل الإنجليزي بعد قرابة 18 شهرًا من المفاوضات.

Yesssssssss. We can dare to hope again 👏🏻👏🏻👏🏻 🙋🏼‍♂️⚫️⚪️⚫️⚪️⚫️⚪️ #NUFC

— Alan Shearer (@alanshearer) October 7, 2021