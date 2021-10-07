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شيرار يعرب عن فرحته من استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على “نيوكاسل”

شيرار يعرب عن فرحته من استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على “نيوكاسل”

الرياضة
مشجعو نيوكاسل يحتفلون بعد الإعلان الرسمي لانتقال ملكية النادي للمملكة (فيديو)  

مشجعو نيوكاسل يحتفلون بعد الإعلان الرسمي لانتقال ملكية النادي للمملكة (فيديو)  

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صندوق الاستثمارات يعلن الاستحواذ على نادي نيوكاسل.. ويوضح آلية العمل

صندوق الاستثمارات يعلن الاستحواذ على نادي نيوكاسل.. ويوضح آلية العمل

منوعات
صندوق الاستثمارات: اكتمال الاستحواذ على نيوكاسل بنسبة 100%

صندوق الاستثمارات: اكتمال الاستحواذ على نيوكاسل بنسبة 100%

محليات

شيرار يعرب عن فرحته من استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على “نيوكاسل”

شيرار يعرب عن فرحته من استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على “نيوكاسل”
http://almnatiq.net/?p=1043112
محررو المناطق

علق الإنجليزي آلان شيرار، أسطورة الدوري الإنجليزي الهداف التاريخي للبريميرليج منذ انطلاقه عام 1992، على إعلان صندوق الاستثمارات العامة ، إكمال الاستحواذ بنسبة 100% على نادي نيوكاسل الإنجليزي.

وعبر شيرار  عن فرحته عبر  صفحته الرسمية بموقع “تويتر” قائلا:   ” نعم، يمكننا أن نجرؤ على الأمل مرة أخرى”.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، إكمال الاستحواذ بنسبة 100% على نادي نيوكاسل الإنجليزي.

وشدد على أنه يتطلع للعمل مع جماهير نيوكاسل لما فيه مصلحة النادي الإنجليزي.

وأكدت صحيفة “ذا آثلتيك”، شراء صندوق الاستثمارات العامة لنادي نيوكاسل الإنجليزي بعد قرابة 18 شهرًا من المفاوضات.

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