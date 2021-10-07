بعد استحواذ صندوق الاستثمار على النادي.. جماهير نيوكاسل: متفائلون بالصفقة (فيديو)

محررو المناطق

أشعل خبر الإعلان الرسمي عن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي جماهير النادي الذين عبروا عن فرحتهم الشديدة بهذه الصفقة.

واظهر مقطع تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي هتافات جماهير النادي، وسط فرحتهم العارمة مرددين هتافات: “نحن سعوديين سنفعل ما نشاء”.

وقال أحد الجماهير إنه متفائل بهذه الصفقة، مشيرا إلى أنهم يحتاجوا لسنوات ليكونوا مثل نادي ريال مدريد، وبايرن ميونخ.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، إكمال الاستحواذ بنسبة 100% على نادي نيوكاسل الإنجليزي.

وشدد على أنه يتطلع للعمل مع جماهير نيوكاسل لما فيه مصلحة النادي الإنجليزي.

وأكدت صحيفة “ذا آثلتيك”، شراء صندوق الاستثمارات العامة لنادي نيوكاسل الإنجليزي بعد قرابة 18 شهرًا من المفاوضات.