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بعد استحواذ صندوق الاستثمارات عليه.. 5 مرشحين لتدريب نيوكاسل الإنجليزي

بعد استحواذ صندوق الاستثمارات عليه.. 5 مرشحين لتدريب نيوكاسل الإنجليزي
http://almnatiq.net/?p=1043128
محررو المناطق

كشفت تقاير إعلامية، عن ترشيح 5 مدربين لتولي مهمة تدريب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، خلفًا للمدير الفني الحالي ستيف بروس، وذلك بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على النادي.

 

وأوضحت مصادر لصحيفة “صن” البريطانية، أن هناك 5 مرشحين لخلافة بروس في تدريب نيوكاسل هم “الإيطالي أنطونيو كونتي، والإسباني رافا بينيتيز مدرب إيفرتون الحالي، وفرانك لامبارد مدرب تشيلسي السابق، والبرتغال جوزيه مورينيو مدرب روما، وروبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي”.

 

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، إتمام صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نادي نيوكاسل يونايتد، بعد عام تقريبًا من بداية المفاوضات.

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