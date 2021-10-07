احدث الأخبار

أشهر مشجعي “نيوكاسل” : جماهير النادي متحمسة للإدارة الجديدة
الرياضة
 التحالف: اعتراض صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة أطلقا نحو خميس مشيط
منوعات
 بعد استحواذ صندوق الاستثمار على النادي.. جماهير نيوكاسل: متفائلون بالصفقة (فيديو)
الرياضة
 التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة المنتخب أمام اليابان
الرياضة
 بعد استحواذ صندوق الاستثمارات عليه.. 5 مرشحين لتدريب نيوكاسل الإنجليزي
الرياضة
 جماهير نيوكاسل الإنجليزي ترفع علم المملكة أمام النادي (صورة)
الرياضة
 شيرار يعرب عن فرحته باستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على “نيوكاسل”
الرياضة
 لحظة احتفال جماهير “نيوكاسل” بعد الإعلان الرسمي لانتقال ملكية النادي للمملكة  
الرياضة
 صندوق الاستثمارات يعلن الاستحواذ على نادي نيوكاسل.. ويوضح آلية العمل
منوعات
 صندوق الاستثمارات: اكتمال الاستحواذ على نيوكاسل بنسبة 100%
محليات
 المرور: ضبط 3010 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
محليات
 القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي تبث مباراة المنتخب أمام اليابان على اليوتيوب
الرياضة
أشهر مشجعي “نيوكاسل” : جماهير النادي متحمسة للإدارة الجديدة

أشهر مشجعي “نيوكاسل” : جماهير النادي متحمسة للإدارة الجديدة

الرياضة
التحالف: اعتراض صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة أطلقا نحو خميس مشيط

التحالف: اعتراض صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة أطلقا نحو خميس مشيط

منوعات
بعد استحواذ صندوق الاستثمار على النادي.. جماهير نيوكاسل: متفائلون بالصفقة (فيديو)

بعد استحواذ صندوق الاستثمار على النادي.. جماهير نيوكاسل: متفائلون بالصفقة (فيديو)

الرياضة
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة المنتخب أمام اليابان

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة المنتخب أمام اليابان

الرياضة

أشهر مشجعي “نيوكاسل” : جماهير النادي متحمسة للإدارة الجديدة

أشهر مشجعي “نيوكاسل” : جماهير النادي متحمسة للإدارة الجديدة
http://almnatiq.net/?p=1043145
محررو المناطق

قال مشجع فريق نادي نيوكاسل الإنجليزي  تايلور باين الذي يرأس مجموعة من مشجعي النادي العريق إن مشجعو نيوكاسل مستعدون لبداية جديدة.

وعلق باين، اليوم الخميس، على استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نادي نيوكاسل قائلا: “نعتقد أننا جاهزون لفجر جديد في نيوكاسل، نحن مستعدون لفريق جديد يمكنه المنافسة ولن يحصل على هذه الفرصة أبدًا تحت قيادة الإدارة الحالية”.

وأضاف: “نحن متحمسون لما يمكن أن يأتي في ظل المالكين الجدد، ونود أن نرى فريقنا يلعب على أعلى مستوى وينافس على جميع الجبهات وعلى جميع الألقاب، ويعيد الأوقات المثيرة إلى سانت جيمس بارك، اسم ملعب النادي”.

وختم باين كلامه بالقول:  “لا نتوقع الفوز بدوري الأبطال ولا نتوقع الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، نريد فقط هذه الفرصة للمنافسة وأن يكون لدينا ناد نفخر به، لأنني أعتقد أن هناك عددًا من مشجعي نيوكاسل لم يكونوا فخورين بالنادي وبطريقة إدارته في السنوات القليلة الماضية”.

روابط ذات صلة

بعد استحواذ صندوق الاستثمار على النادي.. جماهير نيوكاسل: متفائلون بالصفقة (فيديو)

بعد استحواذ صندوق الاستثمار على النادي.. جماهير نيوكاسل: متفائلون بالصفقة (فيديو)
بعد استحواذ صندوق الاستثمارات عليه.. 5 مرشحين لتدريب نيوكاسل الإنجليزي

بعد استحواذ صندوق الاستثمارات عليه.. 5 مرشحين لتدريب نيوكاسل الإنجليزي
شيرار يعرب عن فرحته باستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على “نيوكاسل”

شيرار يعرب عن فرحته باستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على “نيوكاسل”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*