أشهر مشجعي “نيوكاسل” : جماهير النادي متحمسة للإدارة الجديدة

محررو المناطق

قال مشجع فريق نادي نيوكاسل الإنجليزي تايلور باين الذي يرأس مجموعة من مشجعي النادي العريق إن مشجعو نيوكاسل مستعدون لبداية جديدة.

وعلق باين، اليوم الخميس، على استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نادي نيوكاسل قائلا: “نعتقد أننا جاهزون لفجر جديد في نيوكاسل، نحن مستعدون لفريق جديد يمكنه المنافسة ولن يحصل على هذه الفرصة أبدًا تحت قيادة الإدارة الحالية”.

وأضاف: “نحن متحمسون لما يمكن أن يأتي في ظل المالكين الجدد، ونود أن نرى فريقنا يلعب على أعلى مستوى وينافس على جميع الجبهات وعلى جميع الألقاب، ويعيد الأوقات المثيرة إلى سانت جيمس بارك، اسم ملعب النادي”.

وختم باين كلامه بالقول: “لا نتوقع الفوز بدوري الأبطال ولا نتوقع الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، نريد فقط هذه الفرصة للمنافسة وأن يكون لدينا ناد نفخر به، لأنني أعتقد أن هناك عددًا من مشجعي نيوكاسل لم يكونوا فخورين بالنادي وبطريقة إدارته في السنوات القليلة الماضية”.