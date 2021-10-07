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أمطار رعدية ورياح نشطة.. حالة الطقس المتوقعة على المملكة ليوم غد الجمعة

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أمطار رعدية ورياح نشطة.. حالة الطقس المتوقعة على المملكة ليوم غد الجمعة

أمطار رعدية ورياح نشطة.. حالة الطقس المتوقعة على المملكة ليوم غد الجمعة
أمطار
http://almnatiq.net/?p=1043154
محررو المناطق

توقعت هيئة الأرصاد الجوية لطقس غد الجمعة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

وقالت هيئة الأرصاد على صفحتها بموقع “تويتر”: ” بمشيئة الله أمطار غزيرة متوقعة غدً الجمعة على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير”.

وكان قد توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات منطقتى الباحة ومكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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