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البريكان يسجل أول أهداف الأخضر في شباك اليابان

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البريكان يسجل أول أهداف الأخضر في شباك اليابان

البريكان يسجل أول أهداف الأخضر في شباك اليابان
http://almnatiq.net/?p=1043161

سجل اللاعب فارس البريكان الهدف الأول للمنتخب الوطني في شباك اليابان ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

 

ودخل المنتخب الوطني المباراة بتشكيل مكون من: “محمد العوبس، وياسر الشهراني، وعبدالله مادو، وعبدالإله العمري، وسلطان الغنام، وعبدالإله المالكي، ومحمد كنو، وعبدالرحمن غريب، وسلمان الفرج، وفهد المولد، وصالح الشهري”.

  

ويلتقي المنتخب الوطني، نظيره الياباني، في الدور الثالث من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022، على استاد الجوهرة المشعة بجدة.

 

ويمتلك الأخضر 6 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن أستراليا بعد الفوز على فيتنام وعمان تواليًا، فيما تمتلك اليابان 3 نقاط في المركز الثالث بعد الخسارة في المباراة الأولى من منتخب عمان، والفوز على الصين في المباراة الثانية.

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