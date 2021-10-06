النيابة تحدد مخالفة أحكام العزل والحجر المؤسسي

محررو المناطق

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر مخالفة أحكام العزل أو الحجر الصحي المؤسسي الصادر عن الجهة المختصة من قبل المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم، وخرق أي من ذلك يوجب المُساءلة الجزائية.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “تصل عقوبة من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها 200.000 ألف ريال، والسجن مدة تصل إلى سنتين”.

وأشارت إلى أنه في حال ارتكاب الواقعة من قبل المقيم يتم إبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحقه.