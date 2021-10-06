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النيابة تحدد مخالفة أحكام العزل والحجر المؤسسي

النيابة تحدد مخالفة أحكام العزل والحجر المؤسسي

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وحدة ‫حقوق الإنسان في إمارة القصيم تشارك فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة بتنفيذ مبادرة (فرصة تطوعية)

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النيابة تحدد مخالفة أحكام العزل والحجر المؤسسي

النيابة تحدد مخالفة أحكام العزل والحجر المؤسسي
النيابة العامة
http://almnatiq.net/?p=1043183
محررو المناطق

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر مخالفة أحكام العزل أو الحجر الصحي المؤسسي الصادر عن الجهة المختصة من قبل المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم، وخرق أي من ذلك يوجب المُساءلة الجزائية.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “تصل عقوبة من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها 200.000 ألف ريال، والسجن مدة تصل إلى سنتين”.

وأشارت إلى أنه في حال ارتكاب الواقعة من قبل المقيم يتم إبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحقه.

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