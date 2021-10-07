من هو الرئيس الجديد لنادي نيوكاسل؟

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة تعيين ياسر الرميان رئيسًا غير تنفيذي لمجلس إدارة نادي نيوكاسل يونايتد بعد اكتمال عملية الاستحواذ بنسبة 100%.

ونوه الصندوق إلى تعيين أماندا ستافيلي الرئيس التنفيذي لشركة PCP Capital Partners كعضو في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى “جيمي روبن” والذي سيمثل شركة RB Sports & Media.

وكان صندوق الاستثمارات العامة أعلن في وقت سابق، إكمال مجموعة استثمارية تحت قيادته عملية الاستحواذ بنسبة 100% على نيوكاسل يونايتد.

والرميان حاصل على بكالوريوس في المحاسبة، ويتمتع بخبرة تفوق 25 عاماً من العمل في منظمات مالية كبرى.

وكانت بداية الحياة العملية لياسر الرميان في عام 1999، عندما كان مديرًا للوساطة الدولية في البنك السعودي الهولندي، وظل في هذا المنصب حتى عام 2004، حينما أصبح رئيس قوائم الأوراق المالية في هيئة السوق المالية حتى 2007.

ويشغل الرميان حالياً منصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى رئاسته لمجلس إدارة أرامكو.