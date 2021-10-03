مدير عام “الأمر بالمعروف” بمنطقة الباحة يتفقد هيئة المندق

قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي بجولة تفقدية على هيئة محافظة المندق، اطلع خلالها على سير العمل الميداني والتوعوي ومستجداته، والتقى خلالها برئيس الهيئة ومنسوبيها، وتفقد الدوريات المتمركزة في مواقعها الميدانية والعاملين فيها، وحثهم على الاستمرار في تكثيف جهودهم ميدانياً وتوعوياً مشدداً على تفعيل برامج ودروس الأمن الفكري لمنسوبي الهيئة وأفراد المجتمع.

و أكد الشيخ “شراحيلي” أن هذه الزيارات تأتي بمتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند سعياً للارتقاء بالعمل الميداني والإداري.