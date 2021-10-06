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وزير الرياضة يهنىء المنتخب بفوزه على اليابان

وزير الرياضة يهنىء المنتخب بفوزه على اليابان
http://almnatiq.net/?p=1043199
محررو المناطق

هنأ وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل المنتخب الوطني، بفوزه على منتخب اليابان ، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال وزير الرياضة على صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: الحمد لله ..ألف مبروك لصقورنا  ، تستاهلون يا أبطال، وشكرا لجمهورنا الوفي”.

وحقق المنتخب الوطني فوزًا هامًا على منتخب اليابان على استاد الجوهرة المشعة بجدة، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وسجل هدف المباراة، اللاعب فارس البريكان في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

ودخل المنتخب الوطني المباراة بتشكيل مكون من: “محمد العوبس، وياسر الشهراني، وعبدالله مادو، وعبدالإله العمري، وسلطان الغنام، وعبدالإله المالكي، ومحمد كنو، وعبدالرحمن غريب، وسلمان الفرج، وفهد المولد، وصالح الشهري”.

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