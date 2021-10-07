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وزير التجارة يبحث تعزيز التبادل التجاري والفرص الاستثمارية مع قطاع الأعمال السويدي

وزير التجارة يبحث تعزيز التبادل التجاري والفرص الاستثمارية مع قطاع الأعمال السويدي

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وزير التجارة يبحث تعزيز التبادل التجاري والفرص الاستثمارية مع قطاع الأعمال السويدي

وزير التجارة يبحث تعزيز التبادل التجاري والفرص الاستثمارية مع قطاع الأعمال السويدي
http://almnatiq.net/?p=1043203

افتتح معالي وزير التجارة، رئيس مجلس الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزيرة التجارة الخارجية بمملكة السويد آن هالبرج اليوم في العاصمة السويدية ستوكهولم، مجلس الأعمال السعودي – السويدي بحضور أعضاء المجلس وقطاع الأعمال والمستثمرين في البلدين.

وأكد القصبي أن مجلس الأعمال يعد ركيزة رئيسية في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص من كلا الجانبين، والمساهمة في تطوير العلاقات الثنائية ونقل الخبرات والمعارف ووضع خطط وبرامج لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة وتحويلها إلى شراكات ملموسة.

وقال إن المملكة حريصة على تعزيز التعاون التجاري وتسهيل نفاذ الصادرات إلى السويد والدول الإسكندنافية وتبادل الخبرات والمعارف، موضحًا أن المملكة تعد أكبر شريك اقتصادي في الشرق الأوسط للسويد والشريك التجاري الأول من بين الدول الإسكندنافية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري في آخر خمس سنوات أكثر من 6 مليار دولار.

وحث القصبي الشركات السويدية على الاستثمار في المملكة في مختلف القطاعات الواعدة واستثمار فرص ومبادرات رؤية المملكة 2030 خصوصاً في الصناعات التحويلية ومختلف القطاعات الواعدة كالتجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات وغيرها.

وتطرق معاليه إلى أبرز الإصلاحات الاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030، وأهم الفرص الاستثمارية، ومنجزات المملكة في تمكين المرأة والمحافظة على البيئة ومجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والتقدم في السياسات التجارية وتحسين بيئة الأعمال.

من جانبها، استعرضت معالي نائب وزير التجارة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري أبرز الإصلاحات الاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030، والتي أسهمت في إيجاد بيئة تنافسية معززة للنمو الاقتصادي من خلال العديد من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية والإجرائية في قطاعات مختلفة.

من جهة أخرى، انعقدت اللجنة السعودية السويدية المشتركة في دورتها الثانية بهدف تعزيز التعاون المشترك برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية المهندس جابر بن منور المشعل ، وجرى خلالها توقيع محضر اجتماع اللجنة المشتركة، الذي يرسم خارطة الطريق لتعزيز التعاون في جميع القطاعات بين البلدين.

وشهد مجلس الأعمال السعودي السويدي واللجنة المشتركة حضور ومشاركة سعادة سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد وجمهورية آيسلندا إيناس بنت أحمد الشهوان، وسعادة وكيل الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية المهندس جابر بن منور المشعل، ورئيسة مجلس الأعمال السعودي السويدي واللجنة التنفيذية لبنى سليمان العليان، وأعضاء المجلس، وهم: سعود بن غسان السليمان، فهد عبدالعزيز أبو نيان، خالد بن احمد الجفالي، عبدالرحمن بن عصام الزاهد، خالد بن عبدالغني سليماني، وأحمد وليد العطية، وعبدالرحمن بن حمد المعيبد، إضافة إلى ممثلين للقطاع الخاص.

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