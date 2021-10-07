ضمن جهودها في توظيف الطاقة النظيفة.. “Cummins ” توقّع مذكرة تفاهم مع “SWCC”

ضمن استراتيجيّتها في توظيف الطاقة الخضراء وقّعت “SWCC”، مذكرة تفاهم مع شركة “”Cummins، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الاستشارات الهندسية والبحثية، والتدريب في مجالات الطاقة المتجددة، لتطوير إنتاج غاز الهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة المحافظة على البيئة.

وقع المذكرة في مقر “اكسبو دبي 2020″، عصام الجربا المدير التنفيذي للاستثمار وتطوير الأعمال التجارية بSWCC وأميت داشبندي الرئيس التنفيذي لشركة “Cummins”.

ويأتي توقيع هذه المذكرة لتعظيم الاستفادة من مقدرات “SWCC”، وابتكار الحلول في صناعة تحلية المياه تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، وتنويع مصادر الطاقة بتوظيف التقنيات الحديثة والواعدة لتحقيق هذا الهدف.

حيث تعتزم “SWCC” و “Cummins” إلى تطوير وابتكار الحلول العملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية وتطوير إنتاج غاز الهيدروجين واعتماده كمصدر بديل للطاقة، وتحويل صناعة تحلية المياه إلى صناعة صديقة للبيئة، يأتي ذلك في سياق التوجه العالمي الداعم لتطوير الهيدروجين والذي سيساهم في إعادة صياغة سلاسل الطاقة حول العالم.

ويُذكر أن “SWCC ” أطلقت عدة خدمات استثمارية على رأسها منظوماتها الابتكارية الصديقة للبيئة والتي يسهل نقلها وتحريكها ( منظومات المستقبل )، بالإضافة لعدة خدمات استشارية وهندسية توظّف فيها ” SWCC ” خبراتها الممتدة حتى 47 سنة خبرة في صناعة تحلية المياه لتقديم الاستشارات الفنية في مجال التحلية وأنظمة النقل، والإشراف على تنفيذ المشاريع وإدارتها، وخدماتها في تطوير رأس المال البشري عبر سلسلة تدريبية تصنع الكوادر البشرية المؤهلة ، بالإضافة لخدماتها المختبرية التحليلية وخدمات التشغيل وصيانة المعدّات لدعم صناعة تحلية المياه في العالم.