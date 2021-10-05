وكالات التصنيف الائتماني العالمية تشيد بالبيان التمهيدي لميزانية المملكة 2022

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أشادت وكالات التصنيف الائتماني العالمية، بالأرقام التي تضمنها البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة لعام 2022.

ونوهت إلى أن الأمريعكس سلامة السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة في ظل رؤية المملكة 2030.

ورأت وكالة “فيتش” في تقريرها أن احتفاظ المملكة باحتياطي مالي كبير يُعد داعمًا لتصنيف الائتماني، كما يوفر قدرًا أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام في ظل عدم استقرار عائدات النفط.

واعتبرت وكالة التصنيف “موديز” خطة الإنفاق التي أشارت إليها المملكة في البيان التمهيدي للميزانية مؤشر تطور إيجابي للتصنيف الائتماني.