أمير القصيم يثمن الجهود المبذولة تجاه تحقيق انخفاض نسبة البطالة بالمنطقة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين بمنطقة القصيم, على أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ لإيجاد وتعزيز الفرص الوظيفية لأبناء هذا الوطن في القطاع الخاص هو أحد استراتيجيات المملكة وأولوياتها في بناء الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك بعد إعلان الهيئة العامة للإحصاء, انخفاض نسبة البطالة بمنطقة القصيم إلى 9,3% في الربع الثاني من العام 2021م , مقارنة بالربع الأول لعام2021م والبالغة 12,8%.

وأكد سموه عن فخره واعتزازه بما تحقق للمنطقة من نجاحات لبرنامج التوطين, مثمناً للجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ولرجال الأعمال بالمنطقة جهودهم المتتالية لتحقيق هذا النجاح , مشيراً على أن المنطقة تجاوزت العديد من التحديات في مسارات التوطين بروح التكاتف والعمل المستمر بين كافة الجهات , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود , وأن يوفق الجميع دائماً لكل خير.