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وحدة ‫حقوق الإنسان في إمارة القصيم تشارك فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة بتنفيذ مبادرة (فرصة تطوعية)

وحدة ‫حقوق الإنسان في إمارة القصيم تشارك فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة بتنفيذ مبادرة (فرصة تطوعية)

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أمير القصيم يثمن الجهود المبذولة تجاه تحقيق انخفاض نسبة البطالة بالمنطقة

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وحدة ‫حقوق الإنسان في إمارة القصيم تشارك فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة بتنفيذ مبادرة (فرصة تطوعية)

وحدة ‫حقوق الإنسان في إمارة القصيم تشارك فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة بتنفيذ مبادرة (فرصة تطوعية)
http://almnatiq.net/?p=1043218

بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , أقامت الإدارة العامة للشؤون القانونية ممثلة بوحدة حقوق الإنسان بإمارة منطقة القصيم , بالشراكة مع فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة اليوم, مبادرة (فرصة تطوعية) عبر توزيع البروشورات ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع, بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن بالتعاون مع دار الوفاء للمسنين بمدينة بريدة.

ويهدف الركن إلى متابعة تنفيذ العديد من الالتزامات فيما يتعلق بحقوق الإنسان ، ورفع معدل الوعي لدى أفراد المجتمع بحقوقهم , بالإضافة إلى تقديم العديد من البروشورات والاستفسارات والكتيبات العلمية المتعلقة التي تعنى بالحقوق.

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