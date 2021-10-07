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” تخصصي تبوك ” والمراكز الصحية التابعة يشاركون في الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي (صور)

” تخصصي تبوك ” والمراكز الصحية التابعة يشاركون في الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي (صور)

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النيابة تحدد مخالفة أحكام العزل والحجر المؤسسي

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” تخصصي تبوك ” والمراكز الصحية التابعة يشاركون في الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي (صور)

” تخصصي تبوك ” والمراكز الصحية التابعة يشاركون في الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي (صور)
http://almnatiq.net/?p=1043223
المناطق_ تبوك- فايز السميري:

شارك مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ممثلا بقسم الثقيف الصحي وقطاع مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة في الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي ، بمجمع تبوك بارك التجاري ، والتي نظمتها صحة تبوك بالتعاون مع عدد من الجهات المشاركة.

حيث تضمن الحفل معرضا توعوياً يتحدث عن أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي وعيادة استشارة طبية للسيدات.

ويأتي ذلك بهدف تشجيع النساء من سن 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر؛ لما له من أهمية، فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى، التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95% .

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