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“نسيم البحر13”.. القوات البحرية الملكية تنفذ رماية بالصواريخ على الأهداف البحرية (صور)

“نسيم البحر13”.. القوات البحرية الملكية تنفذ رماية بالصواريخ على الأهداف البحرية (صور)

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“نسيم البحر13”.. القوات البحرية الملكية تنفذ رماية بالصواريخ على الأهداف البحرية (صور)

“نسيم البحر13”.. القوات البحرية الملكية تنفذ رماية بالصواريخ على الأهداف البحرية (صور)
http://almnatiq.net/?p=1043233
محررو المناطق

نفذت القوات البحرية والقوات الجوية المشاركة في تمرين نسيم البحر -13 رماية بالصواريخ على الأهداف البحرية في منطقة عمليات التمرين .

جاء ذلك بحضور قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي وقائد القوات البحرية الباكستانية الفريق أول أمجد خان نيازي ،وسفير خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الباكستانية اسلام اباد نواف المالكي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة السعودية.

وقال قائد القوات البحرية الملكية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي إن تمرين نسيم البحر ليس بجديد بين القوات البحرية والقوات البحرية الباكستانية وأن هذا التمرين هو النسخة رقم 13 ولله الحمد وتعتبر التمارين مع الاشقاء الباكستانية تمارين مستمرة لرفع الجاهزية وتبادل الخبرات وتعزيز الأمن البحري.

وأضاف  قائد القوات البحرية أن مشاركة القوات الجوية برماية الذخيرة في التمرين تعتبر إضافة للتمرين لدعم وتعزيز الاستراتيجية البحرية في الوصول و التواجد في أي منطقة تستوجب ذلك لحمايك المصالح الحيوية للمملكة.

وذكر قائد تمرين نسيم البحر 13 اللواء البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي أن رماية سفن جلالة الملك بصواريخ سطح – سطح على المدى المتوسط و المدى البعيد ومن وراء الأفق نفذت ولله الحمد بشكل احترافي ودمرت أهدافها وكذلك نفذت القوات الجوية الملكية  الرماية بصواريخ جو/ سطح على أهداف بحرية وكانت الرماية ناجحة ولله الحمد و تم تنفيذها بكل احترافية من قبل القوات البحرية الملكية السعودية والقوات الجوية.

جدير بالذكر أن مقاتلات القوات الجوية نفذت الرماية في منطقة عمليات بعيدة عن قواعدها بما تمتلكه من منظومات جوية تمكنها من الطيران لمسافات بعيدة لمساندة وحدات القوات البحرية في مسرح عملياتها في بحر العرب.

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