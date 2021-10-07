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‏⁧‫أمانة منطقة تبوك‬⁩ تستعرض خطتها الاستباقية لتجنب تجمعات مياه الأمطار

‏⁧‫أمانة منطقة تبوك‬⁩ تستعرض خطتها الاستباقية لتجنب تجمعات مياه الأمطار
http://almnatiq.net/?p=1043235

نفذت أمانة منطقة تبوك اليوم فرضية الامطار، مستعرضةً خططها الاستباقية لموسم الأمطار ، ورفع درجة الجاهزية في المواقع والمعدات ، للتعامل مع أي تجمع للمياه وتحييد خطرها ، بالإضافة إلى الاطلاع على جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار ، والمضخات والمولدات .

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك مراد السرحاني ، أنّ الفرضية تضمّنت عرضٍ متكامل للمعدات والآليات والتي تجاوز عددها ( 212 ) معدة والية متنوعة بين مضخات وصهاريج سحب للمياه ورافعات وكذلك بتحديد الكوادر البشرية التي تجاوز عددهم الـ 228 عامل ومشرف موقع وفني ، بالإضافة إلى إستعراض الخطة الإستباقية للعمل على نظافة قنوات التصريف و توزيع العمالة على التقاطعات ، لتحييد الأخطار التي قد تنتج من تجمعات المياه ، بالإضافة إلى توزيع المضخات في الأماكن الحرجة و الحضور الميداني للمشرفين و توفير المعدات والصهاريج المشاركة .

كما أكد ” السرحاني ” جاهزية مركز بلاغات الطوارئ لإستقبال بلاغات الأمطار ، والتعامل المباشر معها ، وجاهزية الفرق الميدانية لمواقع تجمعات المياه ، حسب درجات الأولوية والأهمية ، وتأتي هذه الفرضية لتدريب العاملين في الميدان على مواجهة المخاطر المحتملة نتيجة لهطول الأمطار وجريان الأودية.

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