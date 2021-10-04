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إصابة 30 شخصا في حادث تصادم بين قطارين في تونس

إصابة 30 شخصا في حادث تصادم بين قطارين في تونس

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إصابة 30 شخصا في حادث تصادم بين قطارين في تونس

إصابة 30 شخصا في حادث تصادم بين قطارين في تونس
http://almnatiq.net/?p=1043253
محررو المناطق

أفادت وسائل إعلام تونسية بوقوع حادث اصطدام بين قطارين وأسفر الحادث عن إصابة حوالي 30 شخصا بجروح.

و عبرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن أسفها لوقوع هذا الحادث مؤكدة توليها إجراء تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث و أسبابه و تحديد المسؤوليات .

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