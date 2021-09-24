استطلاعات رأي ترصد واقع القراءة بالمملكة في ظل وسائل التواصل الاجتماعي

محررو المناطق

أجرى المركز السعودي لاستطلاعات الرأي، استطلاعًا حول واقع القراءة في المملكة في ظل وسائل التواصل الاجتماعي.

وطبق الاستطلاع على عينة عشوائية بلغت 769 مواطناً من الجنسين.

وأكدت النتائج أن الإقبال على الكتاب الورقي في تراجع مقابل الكتاب الإلكتروني ، حيث أن 30% من المستطلعة آرائهم يقرؤون الكتاب الإلكتروني في المقابل 22% يقرؤون الكتاب الورقي.

وأظهرت النتائج أن 72% ممن يقرؤون يفضلون القراءة الإلكترونية بمختلف مصادرها بينما 28% يذهبون للقراءة الورقية.

وكشف الاستطلاع أن 24% مدفوعون للتعليم والبحث عن المعلومات، بينما 12% يقرؤون من أجل الرغبة في تنمية الذات.

أما المجالات التي يحرص المجتمع على القراءة فيها متعددة، حيث جاءت التقنية في المرتبة الأولى بنسبة 15%، فيما يذهب 13% للقراءة في المجالات الدينية.