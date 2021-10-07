الهيئة العامة للترفيه: لن يسمح لأحد بدخول موسم الرياض دون ربط التذكرة مع توكلنا

محررو المناطق:

أكدت الهيئة العامة للترفيه أن تذاكر موسم الرياض ستكون مربوطة بتطبيق توكلنا.

وبينت هيئة الترفيه أنه بعد شراء التذكرة من موسم موقع الرياض، يجب الضغط على زر المتابعة والربط مع توكلنا، ومن ثم الضغط على زر مشاهدة التذكرة.

وأوضحت الهيئة العامة للترفيه أن الخطوة الثالثة تتمثل في استعراض التذكرة في توكلنا، وفتحها عبر التطبيق عند الدخول لأي فعالية.

وأشارت إلى أنه لن يسمح لأحد بدخول أي فعالية في موسم الرياض دون الربط بين التذكرة و تطبيق توكلنا لسلامة الجميع.