احدث الأخبار

“طيبة” تتبرأ من تصرفات صاحب واقعة الإساءة لأحد الطلاب: لا تمثل الجامعة
أبرز المواد
 الهيئة العامة للترفيه: لن يسمح لأحد بدخول موسم الرياض دون ربط التذكرة مع توكلنا
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 بسبب “دودة”.. اكتشاف فائدة كبيرة لـ “فيتامين ب 12” على الدماغ البشري والزهايمر
أبرز المواد
 يزن 70 كيلوجرامًا وطوله 160سم.. أضخم كتاب عن تاريخ العلا في معرض الرياض الدولي (فيديو)
أبرز المواد
 طقس الجمعة بالمملكة: استمرار هطول أمطار رعدية وتدني بالرؤية في 5 مناطق
أبرز المواد
 الملك سلمان وولى العهد يعزيان رئيس باكستان في ضحايا الزلزال
أبرز المواد
 هل استعمال الجوال في الظلام يسبب العمى.. استشاري جراحة عيون يجيب (فيديو)
أبرز المواد
 “نسيم البحر13”.. القوات البحرية الملكية تنفذ رماية بالصواريخ على الأهداف البحرية (صور)
محليات
 استطلاعات رأي ترصد واقع القراءة بالمملكة في ظل وسائل التواصل الاجتماعي
محليات
 خلال شهرين.. إزالة 816 مركبة تالفة ومهملة بالحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 إصابة 30 شخصا في حادث تصادم بين قطارين في تونس
محليات
“طيبة” تتبرأ من تصرفات صاحب واقعة الإساءة لأحد الطلاب: لا تمثل الجامعة

“طيبة” تتبرأ من تصرفات صاحب واقعة الإساءة لأحد الطلاب: لا تمثل الجامعة

أبرز المواد
الهيئة العامة للترفيه: لن يسمح لأحد بدخول موسم الرياض دون ربط التذكرة مع توكلنا

الهيئة العامة للترفيه: لن يسمح لأحد بدخول موسم الرياض دون ربط التذكرة مع توكلنا

أبرز المواد
الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

أبرز المواد
بسبب “دودة”.. اكتشاف فائدة كبيرة لـ “فيتامين ب 12” على الدماغ البشري والزهايمر

بسبب “دودة”.. اكتشاف فائدة كبيرة لـ “فيتامين ب 12” على الدماغ البشري والزهايمر

أبرز المواد

“طيبة” تتبرأ من تصرفات صاحب واقعة الإساءة لأحد الطلاب: لا تمثل الجامعة

“طيبة” تتبرأ من تصرفات صاحب واقعة الإساءة لأحد الطلاب: لا تمثل الجامعة
جامعة طيبة
http://almnatiq.net/?p=1043284
محررو المناطق:

رفضت جامعة طيبة، إساءة أحد أعضاء هيئة التدريس، لطالب في إحدى المحاضرات العلمية عبر الاتصال المرئي، وذلك في أعقاب تداول مقطع صوتي للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقالت الجامعة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، عبر تويتر، إنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي المنسوب لأحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمتضمن الإساءة لأحد الطلاب في إحدى المحاضرات العلمية عبر الاتصال المرئي التفاعلي في فصل دراسي سابق، عليه تؤكد الجامعة أنها تلقت بلاغًا عبر الطرق النظامية واطلاعها على الموضوع أعلاه سابقاً ورفضها التام لمثل هذه التصرفات الفردية واللي لا تمثل الجامعة ولا منسوبيها. وأن الإجراءات النظامية التي اتخذتها الجامعة تأخذ مجراها النظامي بشأنه.

 

وأكدت جامعة طيبة في بيانها، حرصها التام على تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق كل من يخالف الأنظمة والتعليمات والخروج عن المبادئ والقيم الإسلامية والتي تكفلت بحفظ حق الجميع.

 

كما أكدت الجامعة، أنها تتابع بكل حرص وترصد كل ما يّنشر عنها على منصات التواصل الاجتماعي ويشكل إساءة بأي شكل من الأشكال، وأنها ستتخذ ذات الإجراءات القانونية بحق أصحابها، وفقًا لما جاء في نظام الجرائم المعلوماتية ونظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه، وبما جاء في وثيقة الميثاق الأخلاقي للجامعة والمعتمد بمجلس الجامعة والمتوج باعتماد الوزير.

وناشدت جامعة طيبة- خلال البيان، المنسوبين كافة وغيرهم باتخاذ الطرق النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق الأنظمة ذات العلاقة.

روابط ذات صلة

بسبب انحيازه للفتيات.. تسجيل صوتي منسوب لأستاذ جامعي يثير غضب الطلاب

بسبب انحيازه للفتيات.. تسجيل صوتي منسوب لأستاذ جامعي يثير غضب الطلاب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*