“طيبة” تتبرأ من تصرفات صاحب واقعة الإساءة لأحد الطلاب: لا تمثل الجامعة

محررو المناطق:

رفضت جامعة طيبة، إساءة أحد أعضاء هيئة التدريس، لطالب في إحدى المحاضرات العلمية عبر الاتصال المرئي، وذلك في أعقاب تداول مقطع صوتي للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الجامعة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، عبر تويتر، إنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي المنسوب لأحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمتضمن الإساءة لأحد الطلاب في إحدى المحاضرات العلمية عبر الاتصال المرئي التفاعلي في فصل دراسي سابق، عليه تؤكد الجامعة أنها تلقت بلاغًا عبر الطرق النظامية واطلاعها على الموضوع أعلاه سابقاً ورفضها التام لمثل هذه التصرفات الفردية واللي لا تمثل الجامعة ولا منسوبيها. وأن الإجراءات النظامية التي اتخذتها الجامعة تأخذ مجراها النظامي بشأنه.

وأكدت جامعة طيبة في بيانها، حرصها التام على تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق كل من يخالف الأنظمة والتعليمات والخروج عن المبادئ والقيم الإسلامية والتي تكفلت بحفظ حق الجميع.

كما أكدت الجامعة، أنها تتابع بكل حرص وترصد كل ما يّنشر عنها على منصات التواصل الاجتماعي ويشكل إساءة بأي شكل من الأشكال، وأنها ستتخذ ذات الإجراءات القانونية بحق أصحابها، وفقًا لما جاء في نظام الجرائم المعلوماتية ونظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه، وبما جاء في وثيقة الميثاق الأخلاقي للجامعة والمعتمد بمجلس الجامعة والمتوج باعتماد الوزير.

وناشدت جامعة طيبة- خلال البيان، المنسوبين كافة وغيرهم باتخاذ الطرق النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق الأنظمة ذات العلاقة.